US-Shutdown droht: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Lukrative Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage?

FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

30.09.25 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
30,83 EUR -0,43 EUR -1,36%
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag bei 9,64 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 103,766 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.797,53 GBP, da sich der Wert einer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie am 29.09.2025 auf 26,96 GBP belief. Die Steigerung von 1.000 GBP zu 2.797,53 GBP entspricht einer Performance von +179,75 Prozent.

Der Marktwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) betrug jüngst 158,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyUBS AG
28.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
