FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lukrative Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag bei 9,64 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 103,766 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.797,53 GBP, da sich der Wert einer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie am 29.09.2025 auf 26,96 GBP belief. Die Steigerung von 1.000 GBP zu 2.797,53 GBP entspricht einer Performance von +179,75 Prozent.

Der Marktwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) betrug jüngst 158,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net