Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach unten. In der SAU-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 24,85 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im SAU-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 24,85 SAR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,84 SAR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,97 SAR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 535.634 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 14,31 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 7,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR aus.

Am 05.08.2025 legte Aramco (Saudi Aramco) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 SAR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,49 Prozent zurück. Hier wurden 407,14 Mrd. SAR gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 präsentieren. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,50 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

