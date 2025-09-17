DAX23.613 +1,1%ESt505.421 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1831 +0,1%Öl67,59 -0,5%Gold3.658 -0,1%
Aktienentwicklung

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagvormittag stärker

18.09.25 09:30 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagvormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt wies die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie Gewinne aus. In der SAU-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 24,13 SAR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
24,33 SAR 0,23 SAR 0,95%
Charts|News|Analysen

Um 09:07 Uhr stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 24,13 SAR. Im Tageshoch stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,13 SAR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,11 SAR. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 549.804 Aktien.

Bei einem Wert von 29,00 SAR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 23,04 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 4,52 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,33 SAR, nach 1,78 SAR im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 SAR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Aramco (Saudi Aramco) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,51 SAR je Aktie in den Aramco (Saudi Aramco)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

