Aramco (Saudi Aramco) im Blick

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verteuert sich am Mittag

18.09.25 12:07 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SAU-Handel gewannen die Aramco (Saudi Aramco)-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im SAU-Handel um 0,9 Prozent auf 24,32 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf 24,42 SAR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 24,11 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 15.840.914 Aktien.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR. Mit einem Zuwachs von 19,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 5,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,33 SAR ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 äußerte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 SAR je Aktie erzielt worden. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 407,14 Mrd. SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in Höhe von 1,51 SAR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

