Arbor Metals Aktie News: Arbor Metals tendiert am Montagmittag nordwärts

Kurs der Arbor Metals

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Arbor Metals. Im Tradegate-Handel gewannen die Arbor Metals-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Arbor Metals nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:00 Uhr 1,9 Prozent auf 2,13 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Arbor Metals-Aktie sogar auf 2,15 EUR. Bei 2,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Arbor Metals-Aktien beläuft sich auf 283.218 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2023 auf bis zu 2,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Arbor Metals-Aktie ist somit 19,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arbor Metals-Aktie mit einem Verlust von 22,54 Prozent wieder erreichen.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Arbor Metals Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net