ARD/ZDF verlängern TV-Vertrag für Wintersport

05.02.26 15:50 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Wintersportfans dürfen sich auch in den kommenden Jahren auf viele Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen freuen. ARD und ZDF haben dafür eine wichtige Voraussetzung geschaffen und ihren Vertrag mit dem Deutschen Skiverband (DSV) um vier Jahre bis zur Saison 2029/2030 verlängert.

Zum Paket, das die gemeinsame Sportrechteagentur SportA ausgehandelt hat, gehören die DSV-Weltcupveranstaltungen in mehreren Wintersportarten. Dazu zählen unter anderem die deutschen Stationen der Vierschanzentournee.

Wintersport im Fernsehen sei eine "Erfolgsgeschichte", sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Da passt es bestens, dass eine Kontinuität erhalten bleibt." Die DSV-Rechte seien ein wichtiger und attraktiver Bestandteil des Wintersportportfolios, kommentierte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Eine weitere Voraussetzung für die beliebten langen Wintersport-Tage im Fernsehen muss noch erfüllt werden: Nicht unterschrieben sind derzeit die Verträge für die Weltcups außerhalb Deutschlands. Die Rechte werden über die Agentur Infront verkauft./mrs/DP/jha