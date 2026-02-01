DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -8,9%Nas22.669 -1,0%Bitcoin56.087 -9,6%Euro1,1802 ±-0,0%Öl67,87 -1,6%Gold4.860 -2,1%
Aktien Europa Schluss: Anleger sind vorsichtig und nehmen Gewinne mit

05.02.26 18:57 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden haben Europas Börsen am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. "Die Marktteilnehmer sehen sich erneut mit erhöhter Volatilität an den Edelmetallmärkten und eher schwachen Unternehmenszahlen konfrontiert", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Somit nehmen die Investoren lieber Gewinne mit und positionieren sich an der Seitenlinie."

Consorsbank-Analyst Jochen Stanzl erklärte, dass unter anderem mit der neuerlichen Talfahrt des Silberpreises die Angst vor Anschlussverkäufen in anderen Anlageklassen rasch wach werde.

Die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of England bewegten kaum, da beide ihren Leitzins wie erwartet nicht veränderten. Allerdings fiel in London die Entscheidung denkbar knapp aus.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der am Dienstag eine neue Bestmarke erklommen hatte, beendete den Tag 0,75 Prozent tiefer auf 5.925,70 Zähler. Außerhalb der Eurozone sank der britische Leitindex FTSE 100 um 0,90 Prozent auf 10.309,22 Punkte. Der Schweizer SMI gab um 0,31 Prozent auf 13.466,04 Punkte nach. Beide hatten tags zuvor Rekordhöhen erreicht./ck/jha/