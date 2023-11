Aroundtown SA Aktie News: SDAX Aktie Aroundtown SA am Nachmittag verlustreich

Kurs der Aroundtown SA

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Aroundtown SA. Die Aroundtown SA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 2,24 EUR ab.

Das Papier von Aroundtown SA gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 2,24 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Aroundtown SA-Aktie bis auf 2,05 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.952.328 Aroundtown SA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2023 auf bis zu 2,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,90 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.05.2023 Kursverluste bis auf 0,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Aroundtown SA-Aktie im Durchschnitt mit 2,26 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Aroundtown SA am 30.05.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 402,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aroundtown SA einen Umsatz von 393,70 EUR eingefahren.

Aroundtown SA wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,688 EUR je Aroundtown SA-Aktie.

