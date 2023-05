Aroundtown SA Aktie News: MDAX Aktie Aroundtown SA präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Aroundtown SA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 4,9 Prozent auf 0,948 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Aroundtown SA-Aktie bei 0,973 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,893 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.166.844 Aroundtown SA-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,421 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 366,350 Prozent. Am 30.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,876 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,553 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2,53 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Aroundtown SA am 25.05.2022 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Aroundtown SA ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 393,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 393,70 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 30.08.2023 dürfte Aroundtown SA Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Aroundtown SA-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 28.08.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,713 EUR je Aroundtown SA-Aktie.

