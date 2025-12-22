DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 ±-0,0%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.749 +0,1%Euro1,1721 ±0,0%Öl60,95 +0,7%Gold4.404 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Nike 866993 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Borussia Dortmund siegt 2:0 gegen Gladbach BVB-Aktie: Borussia Dortmund siegt 2:0 gegen Gladbach
So investieren Metaverse-ETFs So investieren Metaverse-ETFs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Asean-Staaten befassen sich mit Thailand-Kambodscha-Konflikt

22.12.25 05:49 Uhr

KUALA LUMPUR (dpa-AFX) - Angesichts des andauernden Grenzkonflikts zwischen Thailand und Kambodscha will die südostasiatische Staatengemeinschaft Asean die Konfliktparteien an einen Tisch bringen. Beide Länder sagten zu, an einem Sondertreffen der Asean-Außenminister an diesem Montag in Kuala Lumpur teilzunehmen. Das Treffen soll sich nach Angaben des Gastgebers Malaysia mit der Situation an der Grenze zwischen beiden Ländern befassen.

Wer­bung

Die malaysische Regierung äußerte ihre Hoffnung, das Treffen könne unter anderem die laufenden Bemühungen um eine Deeskalation und ein Ende der Feindseligkeiten unterstützen. Weitere Asean-Mitglieder sind Myanmar, die Philippinen, Singapur, Vietnam, Laos, Indonesien, Brunei und Ost-Timor.

Die Kämpfe an mehreren Stellen der thailändisch-kambodschanischen Grenze dauern bereits seit zwei Wochen. Hunderttausende von Menschen wurden auf beiden Seiten vertrieben. Hintergrund des Konflikts ist ein jahrzehntelanger Streit um Gebietsansprüche. Beide Staaten beschuldigen sich, eine zuletzt geltende Waffenruhe zuerst verletzt zu haben./dg/DP/he