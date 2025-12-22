DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet - viele Neulinge in MDax und SDax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte kaum verändert in die kurze Handelswoche vor Weihnachten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.265 Punkte und damit 0,1 Prozent unter seinem Freitagsschluss. Da große Investoren ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, dürfte es in Summe eher wenig Bewegung geben. Bei Einzelwerten könnte das aber anders aussehen, da gerade bei geringen Handelsvolumina insbesondere bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe auch mal größere Ausschläge möglich sind.

Ende der vergangenen Woche hatte der Dax mit Rückenwind von einer Leitzinssenkung in den USA sowie von US-Inflationsdaten die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. So hatte ein Rückgang der US-Inflation die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen 2026 untermauert. Zudem behielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei, womit der öffentlichen Hand sowie Unternehmen weiterhin die eher niedrigen Zinsen zugutekommen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht.

Mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es derweil keine echten Fortschritte. Zwar zeigte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Verhandlungen in Miami zufrieden über seine Gespräche mit der russischen Delegation, ein Durchbruch wurde aber nicht vermeldet.

Abseits des Weltgeschehens gibt es zum Montag zahlreiche Wechsel in der Dax-Familie. In den MDAX werden die Börsenneulinge AUMOVIO und TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) aufgenommen, während Gerresheimer und HelloFresh in den Nebenwerteindex SDAX absteigen.

Neben dem Pharma-Verpackungshersteller Gerresheimer und dem Kochboxenanbieter Hellofresh werden dann noch der Prothesenhersteller Ottobock, das Spielwarenunternehmen tonies, der Biokraftstoff-Hersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) und PSI Software im SDax enthalten sein.

Verlassen müssen den SDax LPKF (LPKF LaserElectronics), Stratec (STRATEC SE), thyssenkrupp nucera, Formycon, ProCredit und Amadeus Fire. Im Leitindex Dax gibt es keine Änderungen./mis/zb