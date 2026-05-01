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Heute im FokusDAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power meldet durchwachsene Zahlen -- Siemens Energy, Novo Nordisk, Lufthansa im Fokus
hyssenkrupp nucera enttäuscht bei Umsatz und Gewinn. Sandoz startet Testlauf für Semaglutid-Generika. Elmos Semiconductor-Aktie bricht zweistellig ein: Großaktionäre platzieren Aktien. Gewinnsprung bei Shelly. Grand City Properties kündigt höhere Ausschüttungspolitik an.
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