ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Montagvormittag stabil

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von ASML NV. Kaum Ausschläge verzeichnete die ASML NV-Aktie im CHX-Handel und tendierte zuletzt bei 560,00 EUR.

Mit einem Wert von 560,00 EUR bewegte sich die ASML NV-Aktie um 09:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die ASML NV-Aktie bei 560,00 EUR. Die ASML NV-Aktie gab in der Spitze bis auf 560,00 EUR nach. Bei 560,00 EUR startete der Titel in den CHX-Handelstag. Über CHX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.937 ASML NV-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 695,35 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,17 Prozent könnte die ASML NV-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 379,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ASML NV-Aktie 32,31 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 762,73 EUR je ASML NV-Aktie an.

Am 19.07.2023 hat ASML NV die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,54 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6.902,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.431,00 EUR umgesetzt worden waren.

ASML NV dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von ASML NV rechnen Experten am 16.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 19,36 EUR je ASML NV-Aktie.

