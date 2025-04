Kaufvotum

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 800 auf 740 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel

Die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung von ASML NV im Jahr 2026 sei weiterhin gering, monierte Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund des globalen Zollkonflikts dürfte die Halbleiter-Ausrüsterbranche vorerst unter Druck bleiben. Sie reduzierte ihre Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027.

Wer­bung Wer­bung

Am Donnerstag verliert die ASML-Aktie an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 1,05 Prozent auf 568,00 Euro. Laut dem Kursziel von Berenberg besteht damit noch deutliches Aufwärtspotenzial.

/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 16:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)