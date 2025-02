Expertenmeinung

Trotz eines dramatischen Kursrückgangs der Aktie im Oktober 2024, verursacht durch schwache Quartalszahlen und eine gesenkte Prognose, setzt Jim Cramer weiterhin auf ASML. Das sind seine Gründe.

• Jim Cramer bullish für ASML-Aktie

• Schwache Q3 Ergebnisse und gesenkte Prognose führte zu Kursrückgang

• Cramer spricht dennoch Kaufempfehlung für ASML-Aktie aus



Jim Cramer, Moderator der CNBC-Sendung Mad Money, sieht enormes Potenzial für die ASML-Aktie und empfiehlt Anlegern den Kauf. Trotz eines dramatischen Rückgangs der Papiere um fast 20 Prozent innerhalb von nur zwei Tagen Mitte Oktober 2024 und einer bisher eher schwachen Erholung bleibt Cramer überzeugt: "Ich denke, ASML ist ein bemerkenswert großartiges Unternehmen und ich denke, Sie sollten es kaufen". Diese Aussage hat unter Anlegern für Aufsehen gesorgt. Was steckt hinter Cramers bullisher Einschätzung?

ASMLs Markstellung: Der unscheinbare Riese der Halbleiterbranche

ASML ist einer der weltweit führenden Hersteller von High-End-Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie und spielt eine zentrale Rolle in der globalen Chip-Produktion. Das niederländische Unternehmen ist der einzige Anbieter von EUV-Lithografiesystemen, einer essenziellen Technologie für die Herstellung moderner Halbleiterchips. Diese Technologie ermöglicht die Produktion von leistungsstärkeren und energieeffizienteren Chips, die in Künstlicher Intelligenz, Smartphones und Rechenzentren eingesetzt werden.

Die Marktmacht von ASML basiert auf der Tatsache, dass kein anderes Unternehmen in der Lage ist, vergleichbare EUV-Technologien herzustellen. Da moderne Chips immer komplexer werden, steigt die Abhängigkeit der Halbleiterhersteller von ASMLs Maschinen.

Jim Cramer setzt auf ASML-Aktie: Einstiegschance für Anleger?

Trotz eines starken Kursrückgangs nach einer Gewinnwarnung im Oktober 2024 sieht Cramer starkes Potenzial für die ASML-Aktie. Cramer erklärte dazu in seiner Sendung vom 17. Oktober 2024: Als ASML "eine schreckliche Prognose abgegeben hat - was eigentlich ein Fehler war, da sie das Datum der Veröffentlichung falsch angesetzt hatten - gingen viele Investoren davon aus, dass es das Aus für die Halbleiterbranche bedeuten könnte. […] Es war naheliegend anzunehmen, dass ein solch massiver Rückgang auf eine generelle Schwäche bei allen Kunden von ASML zurückzuführen sei. ASML ist relativ unbekannt. […] Das machte die Sache noch mysteriöser und damit furchteinflößender. […] Es spielte keine Rolle, dass ASML betonte, weiterhin zahlreiche Aufträge von Unternehmen zu erhalten, die KI-Chips herstellen. Das war der einzige Lichtblick. Doch niemand glaubte daran, weil die Prognose so schlecht war".

Ähnlich wie Cramer führen die Analysten der Ithaka Group den Kursrückgang der Aktie auf die schwachen Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 und die gesenkten Prognosen zurück. Sie fügten außerdem hinzu: "Sorgen über die Nachfrage nach Lithographie-Technologien, den Handelskrieg zwischen den USA und China sowie Probleme bei großen Chipfertigungsunternehmen führten zu einem Einbruch der Aktie". Laut Ithaka bleibt ASML aufgrund seiner technologischen Dominanz und der hohen Nachfrage nach modernen Chips ein Schlüsselakteur der Branche. ASMLs Marktstellung sei einzigartig.

ASMLs langfristiges Potenzial trotz kurzfristiger Unsicherheiten

ASML hat in den vergangenen Jahren ein solides Wachstum hingelegt, das durch den steigenden Bedarf an Halbleitern weiter angekurbelt wird. Viele Analysten sehen langfristiges Potenzial, da die Nachfrage nach modernen Chips ungebrochen hoch ist. Jim Cramer ist sich sicher, dass die aktuellen Marktturbulenzen für langfristige Anleger eine Kaufchance darstellen.

Darüber hinaus wird ASML von geopolitischen Faktoren beeinflusst. Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China könnten zu einer Verlagerung der Halbleiterproduktion führen, was ASML in eine noch wichtigere Position rücken würde. Das Unternehmen hat bereits Maßnahmen ergriffen, um seine Lieferketten abzusichern und unabhängiger von geopolitischen Unsicherheiten zu werden.

ASMLs Potenzial wird unterstrichen durch die guten Ergebnisse für das vierte Quartal 2024, welche ASML am 29. Januar 2025 vermeldet hat. Das niederländische Unternehmen übertraf nicht nur seine eigenen Umsatz- und Ergebnisziele, sondern auch die Erwartungen der Analysten. Besonders erfreulich war das starke Neugeschäft. Der Rekordumsatz und die Bestätigung der Prognosen für 2025 sorgte am Tag der Ergebnisveröffentlich an den Finanzmärkten für Erleichterung.

Redaktion finanzen.net

