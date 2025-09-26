Astrotech legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Astrotech hat sich am 25.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Astrotech ein Ergebnis je Aktie von -1,780 USD vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Astrotech mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 214,29 Prozent gesteigert.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 8,320 USD gegenüber -7,120 USD im Vorjahr verkündet.
Umsatzseitig standen 1,05 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 36,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Astrotech 1,66 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Astrotech und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Astrotech
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Astrotech
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Astrotech Corp Registered Shs
Analysen zu Astrotech Corp Registered Shs
Keine Analysen gefunden.