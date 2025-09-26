Astrotech legte Quartalsergebnis vor

Astrotech hat sich am 25.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Astrotech ein Ergebnis je Aktie von -1,780 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Astrotech mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 214,29 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 8,320 USD gegenüber -7,120 USD im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig standen 1,05 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 36,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Astrotech 1,66 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

