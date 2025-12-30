DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.320 -0,3%Euro1,1756 +0,1%Öl61,14 +0,4%Gold4.315 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab
HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Athena Technology Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

02.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Athena Technology Acquisition Corp II Registered Shs -A-
10,60 EUR -0,60 EUR -5,36%
Charts|News|Analysen

Athena Technology Acquisition A hat am 31.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Athena Technology Acquisition A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Athena Technology Acquisition A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Athena Technology Acquisition Corp II Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung