Athena Technology Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
02.01.26 06:35 Uhr
Werbung
Athena Technology Acquisition A hat am 31.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
In eigener Sache
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!