Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 173,47 USD nach.

Um 15:51 Uhr fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 173,47 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Atlassian-Aktie bis auf 173,47 USD. Bei 174,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 38.512 Atlassian-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (325,94 USD) erklomm das Papier am 11.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 87,90 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,19 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,26 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

