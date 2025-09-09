Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen

Index-Performance im Blick

Zum Handelsschluss herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 23.849,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,384 Prozent auf 23.931,32 Punkte an der Kurstafel, nach 23.839,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23.760,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23.958,54 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0,377 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 23.611,27 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2025, den Wert von 21.941,92 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 10.09.2024, mit 18.829,14 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 13,70 Prozent. Bei 23.969,27 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Broadcom (+ 9,77 Prozent auf 369,57 USD), Arm (+ 9,47 Prozent auf 154,14 USD), Constellation Energy (+ 6,38 Prozent auf 320,00 USD), NVIDIA (+ 3,85 Prozent auf 177,33 USD) und Micron Technology (+ 3,52 Prozent auf 140,00 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Synopsys (-35,84 Prozent auf 387,78 USD), Cadence Design Systems (-6,42 Prozent auf 338,53 USD), Atlassian (-4,41 Prozent auf 174,32 USD), Intuitive Surgical (-3,76 Prozent auf 449,98 USD) und Amazon (-3,32 Prozent auf 230,33 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 54.213.960 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,498 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

