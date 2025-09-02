Börse New York in Grün: NASDAQ 100 steigt schlussendlich

Index-Performance

Der NASDAQ 100 gewann zum Handelsende an Wert.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,93 Prozent fester bei 23.633,01 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,117 Prozent stärker bei 23.442,19 Punkten, nach 23.414,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 23.639,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.371,33 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,66 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23.188,61 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 04.06.2025, bei 21.721,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18.921,40 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 12,67 Prozent. Bei 23.969,27 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. 16.542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 4,62 Prozent auf 124,21 USD), Amazon (+ 4,29 Prozent auf 235,68 USD), Copart (+ 3,84 Prozent auf 49,97 USD), Lululemon Athletica (+ 3,81 Prozent auf 206,09 USD) und KLA-Tencor (+ 3,48 Prozent auf 873,29 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Dollar Tree (-1,74 Prozent auf 100,25 USD), PayPal (-1,60 Prozent auf 58,29 EUR), Atlassian (-1,52 Prozent auf 168,08 USD), Enphase Energy (-1,51 Prozent auf 36,52 USD) und Amgen (-1,32 Prozent auf 280,10 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 30.379.246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,576 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

