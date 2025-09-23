DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.140 +0,4%Nas22.361 -0,1%Bitcoin93.429 ±0,0%Euro1,1693 +0,3%Öl70,64 +1,4%Gold3.780 +0,8%
Atlassian im Blick

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

26.09.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Atlassian. Das Papier von Atlassian konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 163,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
138,28 EUR 0,06 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 163,91 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Atlassian-Aktie bei 164,11 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 162,11 USD. Bisher wurden via NASDAQ 49.897 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 325,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2025). Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 49,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,21 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

