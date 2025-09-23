DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow45.961 -0,4%Nas22.388 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1660 -0,7%Öl69,51 +0,6%Gold3.746 +0,3%
Aktienentwicklung

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend leichter

25.09.25 20:24 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Atlassian. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 161,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
138,22 EUR -2,84 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Atlassian-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 161,94 USD. Bei 160,12 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 162,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 289.679 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 325,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Atlassian-Aktie somit 50,32 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,37 USD ab. Mit einem Kursverlust von 4,06 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Atlassian hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,76 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,13 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 4,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

