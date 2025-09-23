DAX23.559 -0,5%ESt505.450 -0,3%Top 10 Crypto15,45 -1,1%Dow46.016 -0,2%Nas22.358 -0,6%Bitcoin95.479 -1,1%Euro1,1671 -0,6%Öl68,60 -0,7%Gold3.730 -0,2%
Fokus auf Aktienkurs

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Donnerstagnachmittag schwächer

25.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 160,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
138,22 EUR -2,84 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Atlassian-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 160,97 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Atlassian-Aktie ging bis auf 160,12 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,80 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 61.120 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Atlassian-Aktie somit 50,61 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 155,37 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Mit Abgaben von 3,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 äußerte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian ebenfalls -0,76 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Atlassian im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlassian 1,13 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 4,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

In eigener Sache

