Heute im Fokus
US-Börsen letztlich in Grün -- DAX schließt in Rot -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn -- Snowflake, CrowdStrike, MongoDB, PayPal, Novo Nordisk im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie tiefer: KI-Platzhirsch NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz - Rechenzentren-Umsatz belastet
CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Kursentwicklung

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus

27.08.25 22:32 Uhr
Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus | finanzen.net

Zum Handelsende legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 23.565,85 Punkten aus dem Handel. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,109 Prozent leichter bei 23.499,67 Punkten, nach 23.525,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23.591,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.434,31 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,476 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 23.272,25 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2025, den Wert von 21.414,99 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2024, den Stand von 19.581,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 12,35 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 23.969,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Atlassian (+ 4,65 Prozent auf 171,88 USD), Datadog A (+ 4,29 Prozent auf 131,73 USD), Workday A (+ 3,06 Prozent auf 229,71 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,97 Prozent auf 12,15 USD) und Zoom Communications (+ 2,73 Prozent auf 80,96 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen JDcom (-3,11 Prozent auf 30,82 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,65 Prozent auf 342,06 USD), Palantir (-2,58 Prozent auf 156,72 USD), Booking (-1,58 Prozent auf 5.615,68 USD) und Microchip Technology (-1,43 Prozent auf 66,65 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.301.514 Aktien gehandelt. Mit 3,776 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,22 zu Buche schlagen. Mit 5,78 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

