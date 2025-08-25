DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,64 -1,4%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.641 +0,8%Euro1,1639 +0,2%Öl67,33 -2,1%Gold3.390 +0,7%
Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain

26.08.25 22:32 Uhr
Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,43 Prozent fester bei 23.525,29 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 23.420,85 Punkte an der Kurstafel, nach 23.425,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23.369,04 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.532,51 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 23.272,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20.915,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19.516,44 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,16 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 23.969,27 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AppLovin A (+ 4,14 Prozent auf 469,33 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,67 Prozent auf 587,65 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,38 Prozent auf 351,36 USD), Palantir (+ 2,35 Prozent auf 160,87 USD) und Lam Research (+ 2,32 Prozent auf 103,63 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Keurig Dr Pepper (-6,91 Prozent auf 28,95 USD), eBay (-3,97 Prozent auf 94,64 USD), PDD (-3,35 Prozent auf 123,91 USD), Zoom Communications (-3,12 Prozent auf 78,81 USD) und Atlassian (-2,62 Prozent auf 164,25 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 50.862.034 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,736 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,41 erwartet. The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,78 Prozent.

Redaktion finanzen.net

