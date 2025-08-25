Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain
Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.
Werte in diesem Artikel
Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,43 Prozent fester bei 23.525,29 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 23.420,85 Punkte an der Kurstafel, nach 23.425,60 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23.369,04 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.532,51 Zählern.
NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 23.272,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20.915,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19.516,44 Punkten auf.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,16 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 23.969,27 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AppLovin A (+ 4,14 Prozent auf 469,33 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,67 Prozent auf 587,65 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,38 Prozent auf 351,36 USD), Palantir (+ 2,35 Prozent auf 160,87 USD) und Lam Research (+ 2,32 Prozent auf 103,63 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Keurig Dr Pepper (-6,91 Prozent auf 28,95 USD), eBay (-3,97 Prozent auf 94,64 USD), PDD (-3,35 Prozent auf 123,91 USD), Zoom Communications (-3,12 Prozent auf 78,81 USD) und Atlassian (-2,62 Prozent auf 164,25 USD) unter Druck.
NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 50.862.034 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,736 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,41 erwartet. The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,78 Prozent.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: AppLovin A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AppLovin A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AppLovin A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AppLovin A News
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen