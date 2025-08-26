DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.577 +0,4%Nas21.610 +0,3%Bitcoin96.687 +0,6%Euro1,1633 -0,1%Öl68,02 +1,1%Gold3.395 +0,1%
Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu

27.08.25 20:02 Uhr
Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu | finanzen.net

Wenig verändert zeigt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
108,90 EUR -0,60 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
147,76 EUR 3,52 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
228,00 EUR 0,30 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
110,32 EUR 0,42 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
26,60 EUR -0,95 EUR -3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
57,39 EUR -1,30 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Monster Beverage Corp
53,27 EUR 0,19 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,72 EUR 0,44 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
135,62 EUR -2,62 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PDD Holdings (spons. ADRs)
104,00 EUR -5,00 EUR -4,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
23,80 EUR 0,20 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
10,13 EUR -0,11 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zoom Communications
68,52 EUR -1,00 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
23.585,4 PKT 60,1 PKT 0,26%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,14 Prozent auf 23.558,69 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,109 Prozent auf 23.499,67 Punkte an der Kurstafel, nach 23.525,29 Punkten am Vortag.

Bei 23.434,31 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 23.564,96 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0,445 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23.272,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21.414,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19.581,52 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 12,31 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 23.969,27 Punkten. 16.542,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Atlassian (+ 4,73 Prozent auf 172,02 USD), Datadog A (+ 3,45 Prozent auf 130,67 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,37 Prozent auf 12,08 USD), Airbnb (+ 2,31 Prozent auf 129,82 USD) und Zoom Communications (+ 2,22 Prozent auf 80,56 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil JDcom (-3,30 Prozent auf 30,76 USD), PDD (-2,27 Prozent auf 121,10 USD), Palantir (-1,99 Prozent auf 157,67 USD), Microchip Technology (-1,29 Prozent auf 66,75 USD) und Monster Beverage (-1,27 Prozent auf 61,33 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20.404.442 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,776 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die Charter A-Aktie weist mit 7,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

