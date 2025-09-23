DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.312 +0,8%Nas22.479 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1704 +0,3%Öl70,03 +0,6%Gold3.775 +0,7%
Aktie im Fokus

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian steigt am Freitagabend

26.09.25 20:24 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 165,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
138,28 EUR 0,06 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Atlassian-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 165,85 USD. Die Atlassian-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 166,04 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 162,11 USD. Zuletzt wechselten 293.197 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2025 auf bis zu 325,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 96,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 155,37 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Atlassian-Aktie 6,32 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,26 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Atlassian

DatumMeistgelesen
