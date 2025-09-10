Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend kaum bewegt

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 174,01 USD.

Die Atlassian-Aktie zeigte sich um 20:06 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 174,01 USD. Bei 175,96 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Atlassian-Aktie bisher bei 171,76 USD. Mit einem Wert von 174,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 189.604 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 325,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 46,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,19 USD am 18.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,39 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 4,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

