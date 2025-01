ATX-Handel aktuell: ATX am Freitagmittag freundlich

Index-Performance im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Werte in diesem Artikel

Um 12:07 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,58 Prozent höher bei 3.784,51 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 116,145 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,010 Prozent fester bei 3.725,94 Punkten in den Handel, nach 3.725,56 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3.725,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.785,41 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3,64 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.12.2024, wurde der ATX auf 3.589,88 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 17.10.2024, wies der ATX einen Stand von 3.611,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.01.2024, wurde der ATX mit 3.327,04 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 3,49 Prozent aufwärts. Bei 3.785,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3.609,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 3,35 Prozent auf 26,52 EUR), Raiffeisen (+ 2,95 Prozent auf 20,94 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,77 Prozent auf 11,50 EUR), EVN (+ 2,48 Prozent auf 22,75 EUR) und Verbund (+ 2,47 Prozent auf 72,55 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Lenzing (-0,21 Prozent auf 24,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,13 Prozent auf 76,40 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,25 Prozent auf 16,02 EUR), CA Immobilien (+ 0,36 Prozent auf 22,44 EUR) und Österreichische Post (+ 0,51 Prozent auf 29,85 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 386.969 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 24,441 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Mit 10,57 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net