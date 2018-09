US-Präsident Trump ruft zum Boykott auf: "Die Nike-Aktie wird gekillt"

Colin Kaepernick, der frühere Quarterback der San Francisco 49ers, und Nike veröffentlichten im Rahmen des 30. Jahrestages des Werbemottos "Just do it" ein Poster der neuen Kampagne mit der Aufschrift "Glaube an etwas. Selbst wenn es bedeutet, alles zu opfern." - mit der Botschaft wird auf die von Kaepernick ausgelöste Protestwelle vor zwei Jahren angespielt. In dieser setzte er zusammen mit einigen Spielerkollegen während der Amerikanischen Nationalhymne ein Zeichen gegen Gewalt durch Polizisten und Rassendiskriminierung - anschließend verlor er seine Position in der Mannschaft.

Bereits am Dienstag wetterte der US-Präsident Donald Trump gegen die neue Nike-Werbekampagne und bemängelte, diese sende eine "furchtbare Botschaft". Auf der Social-Media-Plattform Twitter teilte der US-Präsident weiter gegen den Sportartikelhersteller aus: Unter anderem ist er sich sicher, dass Nike jetzt mit "Wut und Boykott komplett" zerstört werde. Des Weiteren impliziert er in seinem Tweet, dass das Unternehmen derzeit nicht ausreichend "Flagge" zeigt.

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG!