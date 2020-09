Übernahme-Welle lässt Dow Jones weit ins Plus steigen

Der Dow Jones begann die Montagssitzung mit einem Zuwachs von 0,19 Prozent auf 27.718,74 Punkte und legt aktuell deutlicher um 1,26 Prozent auf 28.015,51 Zähler zu. Damit wird auch die psychologisch wichtige Marke von 28.000 Punkten wieder überschritten.

Fusionen und Übernahmen haben die Stimmung an der Wall Street am Montag aufgeheizt. Zudem sorgten Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff für bessere Laune. Vor diesem Hintergrund griffen die Anleger vor allem bei den konjunktursensiblen Technologiewerten zu.

Vor allem in der Pharmabranche brannten die Anleger ein Kursfeuerwerk ab. Die Aktien von Immunomedics schafften mehr als eine Kursverdoppelung gegenüber dem Schlusskurs am Freitag, nachdem der Pharmakonzern Gilead Sciences eine entsprechend hohe Offerte auf den Tisch gelegt hatte: Er bietet für das Biotech-Unternehmen insgesamt rund 21 Milliarden Dollar in bar, was 88 Dollar je Aktie entspricht. Mit der Transaktion will sich Gilead im Bereich Krebstherapien verstärken.

Kurssprünge gab es auch im Technologiesektor. Dass NVIDIA dem japanischen Technologiekonzern Softbank den Chip-Designer ARM für rund 40 Milliarden Dollar abkaufen will, ließ die Aktien des Grafikkarten-Spezialisten stark steigen. Allerdings erfordert die Übernahme noch die Zustimmung von Wettbewerbshütern rund um die Welt - und da könnte es angesichts der Bedeutung von ARM Widerstände geben. Von ARM stammt die Grund-Architektur der Chips, die in praktisch allen Smartphones und den weitaus meisten Tablet-Computern verwendet werden.

Im Ringen um die Zukunft der populären chinesischen Video-App TikTok zeichnet sich derweil ein Deal in letzter Minute mit Beteiligung des Software-Konzerns Oracle ab. Allerdings geht es dabei nun nicht mehr um einen Verkauf des US-Geschäfts, sondern lediglich um eine Rolle für Oracle als "Technologie-Partner" im amerikanischen Markt.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, spirit of america / Shutterstock.com