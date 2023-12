Aufschläge in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

NASDAQ 100-Kursverlauf

Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag im Plus ab.

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,24 Prozent stärker bei 15.877,71 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,480 Prozent tiefer bei 15.763,65 Punkten, nach 15.839,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 15.931,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15.760,59 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 15.099,49 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.09.2023, den Stand von 15.508,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2022, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 11.786,80 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 46,17 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16.166,51 Punkten. Bei 10.696,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell NVIDIA (+ 2,32 Prozent auf 465,66 USD), Palo Alto Networks (+ 2,15 Prozent auf 292,78 USD), Apple (+ 2,11 Prozent auf 193,42 USD), Amazon (+ 1,41 Prozent auf 146,88 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1,35 Prozent auf 132,39 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Charter A (-8,70 Prozent auf 364,40 USD), Warner Bros Discovery (-4,57 Prozent auf 10,87 USD), Lucid (-3,90 Prozent auf 4,19 USD), Comcast (-3,41 Prozent auf 41,61 USD) und Marriott (-3,29 Prozent auf 202,71 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.562.003 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,752 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

