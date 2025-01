Index-Performance im Fokus

Aufschläge in Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen

02.01.25 09:27 Uhr

Anleger in Paris schicken den CAC 40 am vierten Tag der Woche erneut ins Plus.

Um 09:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,12 Prozent fester bei 7.389,59 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,275 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,083 Prozent auf 7.374,59 Punkte an der Kurstafel, nach 7.380,74 Punkten am Vortag. Der CAC 40 verzeichnete bei 7.373,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.398,21 Einheiten. CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,875 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 02.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.236,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.577,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2024, wurde der CAC 40 mit 7.530,86 Punkten berechnet. Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aufweisen. 29.292 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 317,588 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,11 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index. Redaktion finanzen.net

