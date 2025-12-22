DAX24.335 +0,2%Est505.765 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.431 +1,0%Euro1,1732 +0,1%Öl61,03 +0,8%Gold4.411 +1,7%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- Novo Nordisk, Lufthansa, Telekom, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Merck, Roche & Co., Gold im Fokus
Top News
Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Witkoff zieht positive Bilanz nach Ukraine-Verhandlungen Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Witkoff zieht positive Bilanz nach Ukraine-Verhandlungen
ATX Prime im Blick

Aufschläge in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu

22.12.25 09:27 Uhr
Aufschläge in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu | finanzen.net

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Werte in diesem Artikel
Am Montag geht es im ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,26 Prozent auf 2.603,50 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 2.596,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2.596,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.593,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2.603,59 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 2.384,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, stand der ATX Prime bei 2.303,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1.789,06 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 42,58 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2.603,59 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.745,07 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 2,59 Prozent auf 71,20 EUR), Semperit (+ 1,30 Prozent auf 12,50 EUR), Wienerberger (+ 0,92 Prozent auf 30,72 EUR), Andritz (+ 0,91 Prozent auf 66,25 EUR) und OMV (+ 0,86 Prozent auf 46,74 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-5,26 Prozent auf 3,24 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,26 Prozent auf 5,84 EUR), Addiko Bank (-2,27 Prozent auf 21,50 EUR), AMAG (-2,06 Prozent auf 23,80 EUR) und UBM Development (-1,44 Prozent auf 20,50 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Warimpex-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 25.000 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,302 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

