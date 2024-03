Aufschläge in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start fester

ATX Prime-Marktbericht

Der ATX Prime behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Werte in diesem Artikel

Um 09:10 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,16 Prozent aufwärts auf 1.706,69 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,076 Prozent höher bei 1.705,23 Punkten, nach 1.703,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1.704,15 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1.707,60 Zählern.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,067 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1.698,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, lag der ATX Prime bei 1.666,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, stand der ATX Prime bei 1.788,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,428 Prozent abwärts. Bei 1.750,09 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1.664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 3,44 Prozent auf 6,02 EUR), FACC (+ 1,51 Prozent auf 6,05 EUR), Palfinger (+ 1,25 Prozent auf 24,30 EUR), Rosenbauer (+ 1,08 Prozent auf 28,20 EUR) und OMV (+ 0,88 Prozent auf 40,32 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-0,90 Prozent auf 22,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,68 Prozent auf 116,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,59 Prozent auf 42,00 EUR), Andritz (-0,51 Prozent auf 58,60 EUR) und Raiffeisen (-0,40 Prozent auf 19,80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12.823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 23,868 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 9,98 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net