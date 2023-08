Siemens Healthineers-Aktie fällt: Prognose nach operativem Gewinnrückgang bestätigt - Vertrag von Personalvorständin Caron verlängert

Aufsichtsrat einig

Siemens Healthineers hat im dritten Geschäftsquartal operativ weniger verdient als vor Jahresfrist, zeigt in seinen Kerngeschäften jedoch wie angekündigt starkes Wachstum.

Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) fiel mit 740 Millionen Euro um 3 Prozent geringer aus als im Vorjahr, wie das Medizintechnikunternehmen in Erlangen mitteilte. Die operative Marge belief sich auf 14,2 Prozent - 0,5 Punkte weniger als vor einem Jahr (14,7 Prozent).

Die Einnahmen legten auf vergleichbarer Basis um 3,6 Prozent auf 5,20 Milliarden Euro zu. Gutes Wachstum bei der Krebstherapietochter Varian (plus 6,7 Prozent) und im Geschäft mit bildgebenden Geräten (plus 15,2 Prozent) konnten den Wegfall der Einnahmen mit Covid-19-Schnelltests mehr als kompensieren. Ohne Berücksichtigung des Schnelltest-Geschäftes lag der vergleichbare Umsatzanstieg bei 10,1 Prozent. Im Vorjahresquartal hatte Healthineers mit Tests noch rund 300 Millionen Euro umgesetzt, im dritten Quartal dieses Jahres wurden keine nennenswerten Umsätze erzielt.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 5,21 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT von 773 Millionen Euro gerechnet.

Vorstandschef Bernd Montag sprach laut der Mitteilung von einem "starken Wachstumsquartal".

Die Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern. Danach wird der Umsatz im Mittel weiter stabil erwartet (minus 1 bis plus 1 Prozent) und je Aktie ein bereinigter Gewinn je Aktie von 2,00 bis 2,20 Euro.

Siemens Healthineers verlängert Vertrag von Personalvorständin Caron

Siemens Healthineers bindet seine Personalvorständin Darleen Caron bis Ende September 2027. Wie Siemens Healthineers mitteilte, hat der Aufsichtsrat ihre Bestellung vorzeitig und einstimmig verlängert. Sie gehört dem Vorstand seit 2021 an.

Siemens Healthineers unter Druck - Zahlen enttäuschen

Die Aktien von Siemens Healthineers haben am Mittwoch mit Verlusten auf die Zahlenvorlage reagiert. Auf der Handelsplattform XETRA geht es zeitweise um 6,96 Prozent auf 48,64 Euro bergab.

Ein Börsianer sprach von auf den ersten Blick enttäuschenden Zahlen, wobei vor allem der Krebsspezialist Varian den Erwartungen weit hinterherhinke.

Das Unternehmen senkte für Varian zudem die Profitabilitätsziele. Doch auch um diese zu erreichen, müssten die Margen im Schlussquartal deutlich anziehen, schrieb Jefferies-Analyst James Vane-Tempest.

Jefferies belässt Siemens Healthineers auf 'Hold' - Ziel 49 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals seien durchwachsen, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Enttäuschende Resultate beim Krebsspezialisten Varian und ein schwacher Auftragseingang überschatteten die starke Entwicklung im Bereich Bildgebung und das ordentliche Abschneiden in der Diagnostik.

