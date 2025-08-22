DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.803 -0,8%Euro1,1722 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow klettert nach Powell-Rede auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Henkel-Aktie: Henkel-CEO sieht ausgewählte Preiserhöhungen Henkel-Aktie: Henkel-CEO sieht ausgewählte Preiserhöhungen
BVB-Aktie: Dortmund und Gladbach offenbar über Reyna-Transfer einig BVB-Aktie: Dortmund und Gladbach offenbar über Reyna-Transfer einig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Depotänderung

Aufsichtsrat investiert in Amadeus Fire-Aktien - die Kursreaktion

23.08.25 08:01 Uhr
Aufsichtsrat investiert in Amadeus Fire-Aktien - die Kursreaktion | finanzen.net

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der Amadeus Fire-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus Fire AG
60,90 EUR 0,20 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 21.08.2025 bei Amadeus Fire. Der Aktien-Deal wurde am 22.08.2025 bekannt gemacht. Aufsichtsrat Weixler, Otto Kajetan stockte am 21.08.2025 sein Investment in Amadeus Fire-Aktien auf. Weixler, Otto Kajetan erstand 8 Aktien zu je 61,44 EUR. Die Amadeus Fire-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 60,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Amadeus Fire-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 60,90 EUR. Die Marktkapitalisierung von Amadeus Fire beziffert sich unterdessen auf 333,53 Mio. Euro. 5.432.160 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 21.08.2025 statt. Damals deckte sich Weixler, Otto Kajetan mit 500 Amadeus Fire-Aktien zu jeweils 61,44 EUR ein.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amadeus Fire

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amadeus Fire

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Amadeus Fire AG

Nachrichten zu Amadeus Fire AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amadeus Fire AG

DatumRatingAnalyst
24.07.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
26.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
17.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
07.05.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
02.05.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
26.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
17.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
07.05.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
02.05.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.12.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
20.10.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
21.07.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
21.04.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
16.02.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amadeus Fire AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen