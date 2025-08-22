Aufsichtsrat investiert in Amadeus Fire-Aktien - die Kursreaktion
So hoch fiel ein Insiderdeal bei der Amadeus Fire-Aktie aus.
Werte in diesem Artikel
Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 21.08.2025 bei Amadeus Fire. Der Aktien-Deal wurde am 22.08.2025 bekannt gemacht. Aufsichtsrat Weixler, Otto Kajetan stockte am 21.08.2025 sein Investment in Amadeus Fire-Aktien auf. Weixler, Otto Kajetan erstand 8 Aktien zu je 61,44 EUR. Die Amadeus Fire-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 60,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Bei der Amadeus Fire-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 60,90 EUR. Die Marktkapitalisierung von Amadeus Fire beziffert sich unterdessen auf 333,53 Mio. Euro. 5.432.160 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.
Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 21.08.2025 statt. Damals deckte sich Weixler, Otto Kajetan mit 500 Amadeus Fire-Aktien zu jeweils 61,44 EUR ein.
