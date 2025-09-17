AUKTION/Bobl zu Durchschnittsrendite von 2,29% aufgestockt

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 19. August:

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert.

