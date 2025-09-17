DAX23.635 -0,5%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.722 -0,4%Euro1,1814 +0,4%Öl67,78 +0,5%Gold3.697 +0,5%
AUKTION/Bobl zu Durchschnittsrendite von 2,29% aufgestockt

16.09.25 13:18 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 19. August:

Emission 2,20-prozentige Bundesobligation (Bobl)

mit Laufzeit 10. Oktober 2030 Bobl

Volumen 4,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,087 Mrd

Zuteilungsbetrag 3,491 Mrd

Zeichnungsquote 1,7 (1,9)

Durchschnittsrend. 2,29% (2,32%)

Settlement 18. September 2025

