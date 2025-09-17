AUKTION/Bobl zu Durchschnittsrendite von 2,29% aufgestockt
16.09.25 13:18 Uhr
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 19. August:
Emission 2,20-prozentige Bundesobligation (Bobl)
mit Laufzeit 10. Oktober 2030 Bobl
Volumen 4,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,087 Mrd
Zuteilungsbetrag 3,491 Mrd
Zeichnungsquote 1,7 (1,9)
Durchschnittsrend. 2,29% (2,32%)
Settlement 18. September 2025
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/uxd
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2025 07:19 ET (11:19 GMT)