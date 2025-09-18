AUKTION/Bund stockt Langläufer um insgesamt 2,5 Mrd EUR auf
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch zwei lang laufende Bundesanleihen im Auktionsverfahren aufgestockt.
Nachfolgend die Details der Auktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen jeweils gleicher Papiere am 16. Juli:
===
Emission 1,25-prozentige Bundesanleihe
mit Laufzeit 15.August 2048
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,203 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 786 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,5 (4,6)
Durchschnittsrend. 3,18% (3,13%)
Settlement 19.September 2025
Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe
mit Laufzeit 15. August 2056
Volumen 1,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 2,057 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 1,130 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,8 (1,4)
Durchschnittsrend. 3,25% (3,22%)
Settlement 19.September 2025
===
