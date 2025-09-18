DAX23.357 +0,1%ESt505.376 +0,1%Top 10 Crypto16,12 -1,1%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1844 -0,2%Öl67,88 -0,9%Gold3.666 -0,6%
AUKTION/Bund stockt Langläufer um insgesamt 2,5 Mrd EUR auf

17.09.25 12:14 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch zwei lang laufende Bundesanleihen im Auktionsverfahren aufgestockt.

Nachfolgend die Details der Auktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen jeweils gleicher Papiere am 16. Juli:

===

Emission 1,25-prozentige Bundesanleihe

mit Laufzeit 15.August 2048

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,203 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 786 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,5 (4,6)

Durchschnittsrend. 3,18% (3,13%)

Settlement 19.September 2025

Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. August 2056

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,057 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,130 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,8 (1,4)

Durchschnittsrend. 3,25% (3,22%)

Settlement 19.September 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 06:14 ET (10:14 GMT)