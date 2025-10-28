DAX24.281 -0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.060 +0,1%Euro1,1657 +0,1%Öl64,75 -1,5%Gold3.927 -1,6%
AUKTION/Leicht erhöhte Nachfrage bei 5-jährigen Bundesobligationen

28.10.25 11:55 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 7. Oktober:

===

Emission 2,20-prozentige Bundesobligationen

mit Laufzeit 10. Oktober 2030

Volumen 4 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,752 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,020 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,2 (1,1)

Durchschnittsrend. 2,21% (2,31%)

Wertstellung 30. Oktober 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 06:56 ET (10:56 GMT)