AUKTION/Leicht erhöhte Nachfrage bei 5-jährigen Bundesobligationen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 7. Oktober:
Emission 2,20-prozentige Bundesobligationen
mit Laufzeit 10. Oktober 2030
Volumen 4 Mrd EUR
Bietungsvolumen 3,752 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,020 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,2 (1,1)
Durchschnittsrend. 2,21% (2,31%)
Wertstellung 30. Oktober 2025
