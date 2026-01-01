AUKTION/Neue Bundesanleihe technisch unterzeichnet
07.01.26 11:44 Uhr
Werbung
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine neue Serie 10-jähriger Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Transaktionsdetails:
Werbung
Werbung
===
Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Februar 2036
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 5,875 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,542 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,458 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,3
Durchschnittsrend. 2,83%
Durchschnittskurs 100,6
Mindestkurs 100,58
Wertstellung 9. Januar 2026
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
Werbung
Werbung
DJG/DJN/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 07, 2026 05:45 ET (10:45 GMT)