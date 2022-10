AURELIUS Aktie News: AURELIUS reagiert am Freitagvormittag positiv

Aktien in diesem Artikel AURELIUS 20,02 EUR

-0,60% Charts

News

Analysen

Das Papier von AURELIUS konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 20,72 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AURELIUS-Aktie bei 20,72 EUR. Bei 20,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.774 AURELIUS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 30,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AURELIUS-Aktie damit 32,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (17,94 EUR). Mit einem Kursverlust von 15,50 Prozent würde die AURELIUS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AURELIUS wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von AURELIUS rechnen Experten am 09.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AURELIUS-Aktie

Hanseyachts-Chef Gerhardt: "Ein Virus kann nicht schwimmen"

AURELIUS-Aktie: Corona könnte zum Glücksfall werden

AURELIUS-Aktie im Keller: Vorwurf der Bilanzmanipulation

Ausgewählte Hebelprodukte auf AURELIUS Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AURELIUS Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AURELIUS

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com