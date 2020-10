Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis mit roten Vorzeichen

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 4,02 EUR. Der Kurs der Aurora Cannabis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,95 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,02 EUR. Bisher wurden heute 6.234 Aurora Cannabis-Aktien gehandelt.

Am 05.10.2019 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Am 11.05.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,57 EUR.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,657 CAD je Aktie in den Aurora Cannabis-Büchern.

Die Aurora Cannabis Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Aurora Cannabis-Aktie im Sinkflug: Aurora Cannabis mit Milliardenverlust

Aussichten für den Rest des Jahres: Dürfen Aurora Cannabis-Anleger weiter hoffen?

Aurora Cannabis-Aktie tiefer: Gründungsmitglied von Aurora Cannabis tritt von Posten zurück

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com