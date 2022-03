Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis in Grün

Zuletzt konnte die Aktie von Aurora Cannabis zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,7 Prozent auf 2,80 EUR. In der Spitze gewann die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 2,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,73 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 5.610 Aurora Cannabis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.03.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2022 bei 2,64 EUR.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,588 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, NASDAQ, Bulgarien, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Trotz positiver Marktnachrichten: Warum Cannabis-Aktien 2021 enttäuschten

Aurora Cannabis-Aktie tritt letztlich auf der Stelle: Aurora Cannabis schreibt weiter rote Zahlen

Ausblick: Aurora Cannabis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurora Cannabis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Aurora Cannabis Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Aurora Cannabis

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock