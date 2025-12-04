Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX fester -- Wall Street stabil -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen -- DroneShield, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Deutsche Börse kooperiert mit Kraken. Amazon eröffnet neue Deutschlandzentrale. Metas Design-Experte kommt von Apple - EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp. C3.ai mit schwachen Zahlen. Fresenius geht Partnerschaft mit HP ein. Siemens Energy: Hochstufung und Kurszielanhebung durch JPMorgan. Aurubis mit zweistelligem Ergebnisrückgang - Ziel dennoch erreicht.
