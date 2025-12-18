Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusNach EZB-Zinsentscheid: DAX etwas höher -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, Canopy, TUI im Fokus
Daimler Truck erhält Auftrag für 500 Elektrobusse. CureVac-Übernahme durch BioNTech im Januar vollendet. Analysten-Kommentar treibt RATIONAL-Aktie an. BNP Paribas führt Kaufverhandlungen für Mercedes-Benz-Leasingsparte. EssilorLuxottica verlängert Brillenlizenzvertrag mit Burberry. Novartis und Roche verhandeln mit US-Regierung über Medikamentenpreise.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei ihrer Geldanlage?