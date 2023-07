Ausblick: Aehr Test System zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel

Aehr Test System wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.07.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.05.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,213 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,48 Prozent auf 22,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Aehr Test System noch 20,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,575 USD im Vergleich zu 0,420 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 64,7 Millionen USD, gegenüber 50,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net