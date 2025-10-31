DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,99 -2,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.727 +1,3%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,61 -0,2%Gold4.011 -0,7%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Ausblick: Affle (India) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

31.10.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Affle (India) Ltd Registered Shs
1.936,00 INR 34,00 INR 1,79%
Charts|News|Analysen

Affle (India) stellt am 01.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 7,86 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,45 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 18,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,43 Milliarden INR in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 34,53 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 27,23 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 27,32 Milliarden INR, gegenüber 22,66 Milliarden INR im Vorjahr.

