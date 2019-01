Aphria-Bilanz am Freitag: Kommt der Gewinneinbruch?

Aphria wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.01.2019 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.11.2018 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,007 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 86,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren!

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 40,1 Millionen CAD - das wäre ein Zuwachs von 371,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,102 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,180 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 178,7 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 36,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Matilde Campodonico/AP, Opra / Shutterstock.com, Oprea George / Shutterstock.com